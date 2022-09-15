The Daily Reckoning: в США считают провальным план по ограничению цен на нефть из России

Издание The Daily Reckoning сообщает, что американские экономисты считают провальным план по ограничению цен на российскую нефть. Американский экономист Джеймс Рикардс и вовсе назвал его «глупостью».

Джеймс Рикардс напомнил о намерении Брюсселя и Вашингтона надавить на Москву при помощи страховых компаний. Предполагается, что страховщики станут отказываться предоставлять свои услуги танкерам, которые перевозят нефть из России. Правда, все это будет работать при условии, что стоимость нефти будет ограничена в соответствии с западными требованиями.

Экономист отметил, что этот план Евросоюза и США не просто обречен на провал, а является глупостью. Джеймс Рикардс подчеркнул, что цены на нефть, в том числе и на российскую, определяются на мировом рынке, а не в отдельно взятом регионе, поэтому Россия может и вовсе не направлять нефть на европейский и американский рынок, а заменить их Китаем, Индией и другими отдельно взятыми странами.

Ранее журнал The National Interеst предсказал Западу «битву за российскую нефть», которая начнется после введения потолка цен на сырье. Авторы материала отметили, что Россия может пойти на противостояние и полностью перестать экспортировать нефть в страны, которые согласились с «предельной ценой».

Несмотря на то, что 2 сентября 2022 года страны G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть, Европейский союз пока не согласовал такие нововведения. При этом на согласование не повлиял даже специально разработанный механизм смягчения, который позволит наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к нефти из России.