Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для решения «экономических вопросов»
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 15 сентября 2022 года, прибыла в Киев для решения вопросов об экономическом сближении Украины и ЕС.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что это ее третий визит в украинскую столицу с начала российской специальной военной операции (то есть, с 24 февраля 2022 года). Она намерена лично встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.
На встречи с высокопоставленными украинскими политиками и чиновниками, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит вопрос продолжения «экономического сближения экономик Украины и Европейского союза».
Глава ЕК отметила, что необходимо продолжить «сближение экономик еврозоны с Украиной и людей, пока украинская сторона приближается к вступлению в Европейский союз».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз 28 февраля 2022 года. На саммите стран ЕС в Брюсселе 23 июня 2022 года, главы государств еврозоны и правительства их стран одобрили предоставление Украины и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Европейский союз.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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