Национальная жандармерия Франции с 5 млн в соцсетях выходит в TikTok

Французские жандармы решили побороться за внимание подростков и молодежи и выходят на платформу TikTok.

«Наше появление на TikTok отвечает нашей логике близости, обращения к нашим согражданам. Однако мы знаем, что молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет меньше в других социальных сетях», — заявил AFP глава пресс-службы (Sirpa) жандармерии генерал Жан-Валери Леттерманн.

Национальная жандармерия присутствует с 2010 года в социальных сетях Facebook (900 000 подписчиков), в Twitter (600 000 подписчиков) и Instagram (260 000 подписчиков).

Они также активны в LinkedIn и YouTube, где предлагает длинные форматы с 2022 года.

Всего, по словам генерала Леттерманна, у жандармерии «5 миллионов подписчиков» в социальных сетях, которые являются «важным вектором коммуникации».