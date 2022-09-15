Национальная жандармерия Франции с 5 млн в соцсетях выходит в TikTok
Французские жандармы решили побороться за внимание подростков и молодежи и выходят на платформу TikTok.
«Наше появление на TikTok отвечает нашей логике близости, обращения к нашим согражданам. Однако мы знаем, что молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет меньше в других социальных сетях», — заявил AFP глава пресс-службы (Sirpa) жандармерии генерал Жан-Валери Леттерманн.
Национальная жандармерия присутствует с 2010 года в социальных сетях Facebook (900 000 подписчиков), в Twitter (600 000 подписчиков) и Instagram (260 000 подписчиков).
Они также активны в LinkedIn и YouTube, где предлагает длинные форматы с 2022 года.
Всего, по словам генерала Леттерманна, у жандармерии «5 миллионов подписчиков» в социальных сетях, которые являются «важным вектором коммуникации».
Опубликовано: Тарас Медведев
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