Хуснуллин призывает наращивать темпы восстановления Мариуполя к отопительному сезону

Марат Хуснуллин призвал ускорить темпы реконструкции и строительства объектов в Мариуполе.

При том, что вице-премьер РФ считает нынешние действия строителей адекватными, он беспокоится, как город будет подготовлен к зиме.

По словам чиновника, сейчас на восстановление города мобилизованы около 10 тысяч строителей.

Пока город готов к зиме на добрых 80 процентов, но необходимы усилия и финансирование из бюджета РФ, для того, чтобы успеть завершить все необходимые работы в срок.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 















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