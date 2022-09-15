Хуснуллин призывает наращивать темпы восстановления Мариуполя к отопительному сезону

Марат Хуснуллин призвал ускорить темпы реконструкции и строительства объектов в Мариуполе.

При том, что вице-премьер РФ считает нынешние действия строителей адекватными, он беспокоится, как город будет подготовлен к зиме.

По словам чиновника, сейчас на восстановление города мобилизованы около 10 тысяч строителей.

Пока город готов к зиме на добрых 80 процентов, но необходимы усилия и финансирование из бюджета РФ, для того, чтобы успеть завершить все необходимые работы в срок.