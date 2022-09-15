В Индии родные двух сестер далитов вышли на протест после их жестокого убийства
Их изнасиловали, затем убили и, наконец, повесили, чтобы инцидент выглядел как самоубийство.
Жестокое преступление против двух сестер вызвало ужас в северной Индии. 15-ти и 17-ти летние подростки были изнасилованы, убиты и повешены на дереве. После вскрытия тел, следователи начали преследование подозреваемых в преступлении, сообщили в полиции.
В эту среду двое мужчин отвезли женщин на мотоциклах на поле сахарного тростника, изнасиловали их и убили. Двое других мужчин помогли повесить тела на дереве, чтобы инцидент выглядел как самоубийство.
Шесть предполагаемых преступников были арестованы в самом густонаселенном штате Уттар-Прадеш. Пострадавшие и преступники родом из одного села, сообщает «Индиан Экспресс».
Местные жители и семьи погибших организовали акцию протеста, сообщает газета «Hindustan Times». По сообщению информационного агентства АНИ, отец погибших потребовал смертной казни для виновных. Заместитель премьер-министра штата Браджеш Патхак пообещал жесткие меры.
Сообщается, что жертвами были далиты (ранее известные как неприкасаемые). Так что они были в самом низу индуистской иерархии. Хотя далиты защищены конституцией Индии, они и сегодня часто подвергаются дискриминации.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Что произойдет если одновременно взорвется все ядерное оружие на планете
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Хуснуллин призывает наращивать темпы восстановления Мариуполя к отопительному сезону
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности