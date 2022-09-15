Пленный военный медик рассказал, что ВСУ отправляет на передовую неопытных специалистов
Попавший в плен под Терновым Полем украинский военный медик рассказал РИА Новости, что только закончил обучение и попал на передовую.
«Только обучился и меня отправили, я еще не работал. Много раненых…(на передовой)», - рассказал пленный медик.
По его словам, командование направило медслужбу в местность, где, как утверждали командиры, не велись боевые действия.
«Мы заехали в посадку и нас начали крыть из минометов. Было много раненных», - рассказал медик о своем первом бое, после которого он попал в плен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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