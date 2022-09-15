Эксперт назвал цели Путина на Совете глав государств ШОС в Самарканде
Востоковед Алексей Маслов отмечает, что эта встреча станет чрезвычайно важной для России в ее союзников.
Основана задача Путина, считает эксперт, заручиться поддержкой стран-участниц саммита, как членов ШОС, так и наблюдателей в выстраивании новой системы безопасности в Евразии.
Важное значение в этом контексте будут иметь переговоры с турецким лидером Эрдоганом.
Отметим, что Анкара сейчас в обиде на Киев после гонений на турецкие компании и бизнесменов, которые устроил аффилированный с МИД Украины сайт.
По заявлениям Кремля Путин обсудит со своим турецким коллегой целый ряд вопросов, начиная с ситуации на Украине, до продажи российского газа по сниженной цене за национальную валюту.
Но самых главных новостей мир ждет от встречи председателя КНР и президента России. Накануне обе стороны провозгласили начало нового мирового порядка, основанного на справедливости и законности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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