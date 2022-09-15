«Газпром»: запасы газа в Европе не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего сезона

Российский газовый поставщик «Газпром» заявил, что даже близкие к максимальным запасы газа в крупных европейских странах, не гарантируют надежное прохождение осенне-зимнего периода.

В «Газпроме» отметили, что по состоянию на 13 сентября 2022 года запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) крупных европейских государств были восполнены до 58,4 миллиардов кубометров.

При этом для достижения бровная начала сезона отбора 2019-2020 годов, компания предстоит закачать еще минимум 14 миллиардов кубометров. Кроме того, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением в течение всего двух календарных месяцев.

С учетом того, что Германия в среднем переживает шесть холодных месяцев, аналитики «Газпрома» считают, что даже одна из сильнейших экономик Европейского союза может не справиться с наступлением холодов.

В «Газпроме» обратили внимание и на украинские газовые хранилища, где по состоянию на 13 сентября 2022 года накоплено 13,6 миллиардов кубометров из необходимых 19 миллионов кубометров. При этом, в отличии от стран ЕС, в Украине есть «теоретическая возможность заполнить хранилища».