Лукашенко: 12 лет назад мы начали сотрудничать с ШОС, не спонтанно или случайно

Президент Беларуси выразил уверенность в большом будущем Шанхайской организации сотрудничества.

Президент Беларуси прибыл сегодня в Самарканд для участия в саммите ШОС, работе Совета глав государств-членов организации.

Президент вспомнил, как все начиналось в конце нулевых.

«Тогда ШОС была еще молодой организацией и только пыталась встроиться в мировой порядок. Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс», - сказал президент Беларуси.