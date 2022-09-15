Малолетнего сына Рудковской обвинили в пьянстве

Блогер Милана Тюльпанова утверждает, что видела, как девятилетний сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко употребляет спиртное.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская оказалась в центре публичных разборок. Конфликт со знаменитостью споровоцировала модель и блогер Милана Тюльпанова. Об этом сообщает портал Prozvezd.

Милана утверждает, что Рудковская солидно уменьшает свой возраст. Яна в ответ продемонстрировала паспорт, где чёрным по белому написано, что родилась она в 1975 году.

После продюсер предложила устроить встречу с ее одноклассниками в эфире какого-нибудь телевизионного шоу.

Нападки Тюльпановой на Рудковскую не прекращаются. Блогер дошла до того, что в личном блоге рассказала, что наблюдала, как сын Рудковской, которому всего 9 лет, употреблял алкоголь.

Подобные обвинения возмутили звёздную мать. Яна заявила, что обвинять в пьянстве ребенка - большой грех, а "опускаться до такого - низость, грязь".