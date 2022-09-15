Куда сбежал из Киева предводитель «Евромайдана» Яценюк

Арсения Яценюка называли одним из предводителей «Евромайдана», за ним была действительно мощная политическая сила.

После отставки в 2016 году и ухода со всех постов правая рука идеолога украинского нацизма Виктора Ющенко исчезла из поля зрения медиа.

Яценюк блистал на «Евромайдане» в 2014 году и долго закреплял образ героя среди националистически настроенных украинцев и внезапно отказался от всех почестей в родной Украине.

Многие критикуют экс-премьер-министра за неудавшиеся реформы и с этим связывают его бегство из Киева. Другие относят его поспешный отъезд с коррупционным скандалом, Яценюка обвинили в получении взятки в 3 млн долларов.

Но, для долларового миллиардера все преследование на Украине завершилось, после того, как он уехал из страны.

По одной информации Яценюк с семьей объявился в Аргентине, по другой он поживает в США. Обе страны известны своим укрывательством нацистов после Второй мировой.

Известно, что в Соединенных Штатах живет сестра Арсения - Алина Петровна. У Яценюка две дочери – 22-летня Кристина и 17-летняя София.

Во всяком случае, как один из свидетелей по делу Медведчука, Яценюк так и не появился в мае в Киеве по запросу СБУ.