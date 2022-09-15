Морская соль: можно ли ей заменить поваренную при приготовлении еды

Имеется поветрие, что морская соль опасна для человека из-за содержащихся в ней ядов. Но это не более чем ошибочное мнение.

Обычная поваренная соль практически на 100 процентов состоит из хлорида натрия (NaCl).

Ну а в ее морском аналоге этого соединения примерно 86%, есть еще калий, магний, кальций и серная кислота в различных своих соединениях.

Соединения эти практически безвредны для человека, так что замену провести можно, хотя на особый кулинарный успех вряд ли стоит рассчитывать.

Правда сейчас соль принято довольно часто йодировать (делается для здоровья человека), вот в морской соли естественная концентрация йода значительно ниже чем в йодированной.