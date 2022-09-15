За что Путин прозвал экс-министра РФ Андрея Козырева «человеком с пустой черепной коробкой»
Путин дал очень точное определение одному из самых бесславных деятелей России, первому главе МИД России Андрею Козыреву.
Козырев с первых дней своего нахождения в должности вел заискивающую политику с США. В чем-то сказалась политическая волна на сближение, поднятая Горбачевым. Но в основном эксперты сходятся к одному - он открыто предавал родину.
Один из эпизодов дипломатической деятельности «одновекторного» министра как-то озвучил президент Путин.
Однажды он выразил свою антисоветскую позицию в беседе с президентом Клинтоном. Козырев отметил свое восхищение западным устройством и благополучием.
Клинтон был потрясен таким подходом и назвал дипломата «червяком, сдающим интересы родины».
Путин, вспоминая этот эпизод объяснил разницу между Козыревым и Клинтоном. По его словам, если у Клинтона была голова на плечах, то у Козырева – «пустая черепная коробка».
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
«АвтоВАЗ» прекратил производство популярной модели автомобиля
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Зеленский направит на штурм укреплений ВС РФ в Запорожье 68-ю егерскую бригаду
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности