Милохин планирует эмигрировать в США
Появилась информация, что блогер Даня Милохин оформляет документы для эмиграции в Штаты.
Сведения о том, что блогер Даня Милохин намерен переехать на ПМЖ в Америку. По имеющимся данным, звезда интернета в настоящее время занимается оформлением визы в США.
Его коллега-блогер Андрей Тимофеев рассказал порталу PROZVEZD, что ждёт знаменитость на Западе.
О том, что Милохин вот-вот эмигрирует поведала другой блогер - Маруся Климова, жившая ранее с Даней в одном TikTok-хаусе.
По словам девушки, в Америку уехали близкие друзья Дани - блогеры Аня Покров, Артур Бабич и Маха Горячева. Милохин намерен в ближайшее время к ним присоединиться.
Тимофеев рассказывает: "Сейчас действительно многие TikTok’еры переезжают в разные страны. Рассматривают США, а в частности Лос-Анджелес как красивую яркую картинку с всегда голубым небом и хорошей погодой.
Там можно снимать хороший контент. Думаю, у Дани переезд только в планах. Еще нет полной уверенности, что он все же отправиться в Америку".
Блогер убеждён, что переехав на чужбину Милохин больше потеряет, чем получит.
Собеседник утверждает: "Переезд в США будет означать конец карьеры в России. Русские блогеры не нужны американскому рынку. Думаю, там у Дани могут возникнуть проблемы с монетизацией.
Ведь блогеры зарабатывают на рекламе, а ее вряд ли будут давать Дане. Поэтому, я не думаю, что переезд Милохину действительно нужен".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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