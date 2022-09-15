Генри Киссинджер и его неоднозначные высказывания по Украине

99-летний дипломат, философ и известнейший человек в мировой истории Генри Киссинджер считается неоднозначной личностью. Одни утверждают, что он гениальный политик, другие — болезненным для общества.

В большинстве случаев те, кто считал идеи Киссинджера бесполезными для общества или вообще провоцирующими антиправительственные перевороты в ряде стран, так или иначе меняли свою точку зрения (все-таки человек много десятков лет оставался советником не самых последних людей в США).

Кроме того, Киссинджер на протяжении десятилетий остается признанно умным, уважаемым и влиятельным человеком на мировой арене. Так или иначе к его мнению прислушиваются и прислушивались такие президенты США, как Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон, Никсон и другие. К слову, он консультировал даже специалистов национальной безопасности США.

Только вот недавно Генри Киссинджер вызвал настоящий гнев украинского народа. Он заявил, что Украина должна стать нейтральной страной и мостом между Европой и Россией. Он заявил, что подталкивание России к союзу с Китаем — ошибка Запада.

Высказывания Киссинджера не пришлись по вкусу не только украинскому народу, но и известным политикам Украины. Однако в России его поддержали. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киссинджера «решили наказать за наличие интеллекта».

А вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генри Киссинджер «выныривающий из далекого прошлого советник». Украинский лидер подчеркнул, что все рекомендации Киссинджера «отдать кусок Украины России» недопустимы.