Украинский блогер Жужа подтвердила информацию о разводе Брежневой и Меладзе

Блогер Алёна Жужа утверждает, что исполнительница Вера Брежнева и музыкальный продюсер Константин Меладзе оформили развод ещё летом текущего года.

Блогер Алена Жужа из Украины, общаясь с представителем издания "Solenka.info" подтвердила сведения об официальном расставании певицы Веры Брежневой и музыкального продюсера Константина Меладзе.

Звезда интернета утверждает, что развелась знаменитая пара еще летом, но бывшие супруги никак не комментируют причину разрыва. Жужа убеждена, что поводом для развода стала неверность Меладзе.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер перевез экс-супругу Яну Сумм и их общих детей в своё итальянское имение, что плохо сказалось на взаимоотношениях Меладзе с Брежневой.

Однако Сумм опровергает сообщения о воссоединении с Константином, добавляя, что у знаменитостей в семье "все в порядке".