Шариф полностью поддержал вступление Беларуси в ШОС

Премьер-министр Пакистана Шахбоз Шариф заявил, что полностью поддержит вступление Беларуси в ШОС.

В четверг, 15 сентября 2022 года, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбоз Шариф в ходе встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсудил возможное членство Беларуси в ШОС.

Шариф заверил Лукашенко в том, что полностью поддерживает стремление Беларуси вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, поэтому заявил, что белорусский лидер может рассчитывать на Пакистан в этом «большом событии».