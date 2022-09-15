Что известно о сотруднице армейской разведки ВСУ Люсе Зайцевой, ставшей по заданию центра Алешей Арестовичем

Арестович одна из наиболее противоречивых фигур в окружении Зеленского и его карьера такая же не простая, как и он сам.

Он конечно, прежде всего актер. Причем играл на театральной сцене в Киеве и этот опыт стал его главным опытом в жизни.

Арестович одно время начал увлечено изучать языки и преуспел в этом, что стало его билетом в армейскую разведку, где он проработал 10 лет.

Чем конкретно занимался переводчик Арестович в разведуправлении Минобороны неизвестно, секрет. Но можно предположить, что уже тогда из него готовили этакого Гебельса.

Ведение бинарных войн требует большой подготовки от менторов, которым отводится роль вещателей пропаганды. Тут у Арестовича таланта не занимать.

Впервые популярность и медийность Алексей Арестович обрел, сыграв роль Люси Зайцевой. При этом слухи о его ориентации ничего общего с ролью не имеют у Арестовича жена Анастасия, дочь от первого брака и сын от общего со второй супругой.

Эта медийность привела Алексея в политику, где он занял роль советника Зеленского, а на поверку главного идеолога.