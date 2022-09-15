Папа Римский предупреждает об «эффекте домино» военных конфликтов
В завершение своей поездки в Казахстан суверенный понтифик призвал мировых лидеров отказаться от «всякой агрессивной риторики».
Папа Франциск предупредил в четверг (15 сентября) об «эффекте домино» военных конфликтов на международные отношения, закрывая конгресс в Казахстане.
«Мир необходим, потому что любой военный конфликт или очаг напряженности и конфронтации сегодня может иметь лишь пагубный эффект домино и серьезно скомпрометировать систему международных отношений», — заявил Франциск.
Та же мысль была отражена в итоговой декларации участников конгресса:
«Мы убеждены, что возникновение любого военного конфликта, создающего очаги напряженности и конфронтации, вызывает цепные реакции, меняющие международные отношения».
Опубликовано: Тарас Медведев
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