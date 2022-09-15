Шахназаров обвинил Серебрякова в том, что Россия для него не родина, а прилавок
Журналист, блогер и писатель Михаил Шахназаров в своего шоу "Полный абзац" нелестно высказался об актере Алексее Серебрякове, который проживает в Канаде.
Блогер Михаил Шахназаров в рамках авторского Ютуб-проекта "Полный абзац" заявил, что для отечественного актера Алексея Серебрякова Россия - прилавок.
Шахназаров негодует: "А не западло было в такой отсталой и хамской стране зарабатывать деньги, для того, чтобы оплачивать обучение детям в Канаде.
Я отвечу за Алексея - не западло. Для Алексея Серебрякова Россия - это не родина. Это не более, чем прилавок.
Ну прилавок, за который можно встать и торговать собой. Торговать и родиной. И тут вернулся. А почему свои профессиональные способности не применил там".
Шахназаров напомнил о судьбе соотечественников, уехавших за рубеж: "Коренева, Соловей уехала. Чем занимается - театральными курсами. Крамаров - две эпизодические роли. Видов бизнесом занимался. Актером там не стал".
Напомним, что Алексей Серебряков проживает в Канаде. Не так давно сообщалось, что тот будет сниматься в 9-ой части российской новогодней комедии "Ёлки". С этой целью артист должен прибыть в родное государство.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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