После подхода подкрепления Красный Лиман не штурмуют, но бьют артиллерией по мирным жителям

Подкрепления ВС России, которые своевременно успели подтянуться в Красный Лиман отвадили ВСУ от попыток штурма города.

Как рассказал сегодня мэр города Александр Петрикин, штурмовые группы ВСУ перестали делать попытки прорыва в город, но постоянно обстреливают жилой сектор.

«Сегодня от огня нацистов двое мирных жителей получили ранения», — рассказал глава города.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 















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