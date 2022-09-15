После подхода подкрепления Красный Лиман не штурмуют, но бьют артиллерией по мирным жителям
Подкрепления ВС России, которые своевременно успели подтянуться в Красный Лиман отвадили ВСУ от попыток штурма города.
Как рассказал сегодня мэр города Александр Петрикин, штурмовые группы ВСУ перестали делать попытки прорыва в город, но постоянно обстреливают жилой сектор.
«Сегодня от огня нацистов двое мирных жителей получили ранения», — рассказал глава города.
Опубликовано: Тарас Медведев
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