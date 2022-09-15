Анастас Микоян, который придумал советскую рекламу крабов и защищал чеченцев и ингушей

Известный советский политический деятель Анастас Микоян начал карьеру еще при Владимире Ленине. При этом в его биографии много интересных моментов, которые расходятся с «политикой партии».

В свои 13 лет Анастас Микоян руководил снабжением, а позже — целой пищевой промышленностью страны. Многие советские граждане говорили о нем, как о настоящем кормильце. Он очень ответственно подходил к своей работе.

Заслуги Микояна признавал и сам Сталин. Вождь народов отмечал, что он уделяет больше внимания колбасе и сыру, чем строительству коммунизма. Кстати, Анастас Микоян фактически настоял на распространении докторской колбасы. Сначала она предназначалась для граждан с проблемами со здоровьем, и только по его инициативе «вошла в массы», причем изготавливалась из наиболее качественных продуктов.

Анастас Микоян лично выбирал оборудование в США для оснащения советских комбинатов пищевой промышленности. Мороженное, сосиски, советские напитки, котлеты в тесте, сгущенка в банках, рыбные консервы появились в широких массах СССР именно благодаря Микояну.

Кстати, «рыбные дни» по четвергам придумал также Анастас Микоян. Такое положение в столовых позволяло ощутимо снизить потребление мяса в масштабах страны, а люди были довольны, когда в кафе подавали рыбные продукты (это казалось чем-то необычным и вкусным).

Именно Анастас Микоян предложил создать Чеченскую автономию и даже возразил Иосифу Сталину, когда тот принимал решение о депортации чеченцев и ингушей. Он не поменял свое мнение даже когда на него начали оказывать давление. Народы Кавказа просили Анастаса Микояна вернуть депортированных и он действительно выступил с таким предложениям. Правда, произошло это только после смерти Сталина в 1954 году.