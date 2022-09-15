Отец Фриске хотел написать заявление в полицию на Шепелева после продажи зятем фото больной дочери

Отец покойной Жанны Фриске в эфире Ютуб-шоу "Алёна, блин!"заявил, что хотел подать на зятя Дмитрия Шепелева заявление в полицию из-за продажи тем снимков смертельно больной певицы.

Отец Жанны Фриске Владимир поведал, что намеревался идти в полицию писать заявление на ведущего Дмитрия Шепелева. Такой информацией родитель покойной артистки поделился в интервью журналистке Алёне Жигаловой в её Ютуб-передаче "Алёна, блин!"

Причина - в продаже Шепелевым снимков больной раком исполнительницы журналистам.

Жигалова пыталась убедить отца Жанны, что фотографии в аэропорту были сделаны прессой, а не самим ведущим. Отец знаменитости убеждён, что зять сфотографировал дочь и продал кадры представителям СМИ.

Владимир заявил: "Я все узнал. Даже люди с органов мне это рассказывали. Я хотел написать на него заявление, но мне не до этого. Когда умирает дочь, не до этого!"

Фриске уверен, что опубликованные снимки звезды сцены в разгар ее онкологии - дело рук Дмитрия. Родитель утверждает, что бывшего возлюбленного его дочки в тот момент интересовали лишь деньги.