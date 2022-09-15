В Мурманске спустили на воду платформу «Северный полюс», которая заменит полярникам палатки

Первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс» отправилась в свою первую экспедицию на Северный полюс.

«Теперь ученые смогут безопасно работать в суровых условиях, а не как раньше: в палатке на льдине среди Северного Ледовитого океана», сказал глава Минприроды на церемонии спуска платформы.

Это уникальное морское сооружение напоминает научно-исследовательский институт, который может дрейфовать во льдах Арктики.

Судно обеспечено всем необходимым для долгого автономного дрейфа. На платформе оборудованы лаборатории и жилой комплекс, где ученые могут комфортно работать и жить.