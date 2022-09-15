Зеленский направит на штурм укреплений ВС РФ в Запорожье 68-ю егерскую бригаду

Источник заявил «Свободной прессе», что Киев планирует послать на прорыв в Запорожскую область 68-ю егерскую бригаду.

«…в бригаде «пехотные войска, которых учат воевать в первую очередь в лесополосе», — рассказал источник.

ВСУ пытаются атаковать населенные пункты Запорожья, но сталкиваются с четкой работой разведки ВС России.

Прорыв морских пловцов ВМФУ был, к примеру, остановлен с помощью морской авиации и барических бомб.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 















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