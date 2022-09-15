Зеленский направит на штурм укреплений ВС РФ в Запорожье 68-ю егерскую бригаду
Источник заявил «Свободной прессе», что Киев планирует послать на прорыв в Запорожскую область 68-ю егерскую бригаду.
«…в бригаде «пехотные войска, которых учат воевать в первую очередь в лесополосе», — рассказал источник.
ВСУ пытаются атаковать населенные пункты Запорожья, но сталкиваются с четкой работой разведки ВС России.
Прорыв морских пловцов ВМФУ был, к примеру, остановлен с помощью морской авиации и барических бомб.
Опубликовано: Тарас Медведев
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