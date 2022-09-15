Разведчики ЛНР рассказали, какую тактику используют ВСУ в попытках прорыва обороны
Разведчик 2 АК ЛНР с позывного «Сева» рассказал, какую тактику избрали ВСУ, после того, как уперлись в оборону подразделений Народной милиции.
По словам разведчика, ежедневно противник пытается прорваться малыми группами (ДРГ), но постоянно сталкивается с обороной НМ ЛНР.
«Каждый день ВСУ предпринимает попытки проникновения вглубь территории Донбасса как малыми группами до 5 человек, так и «тяжелыми». Наши бойцы успешно останавливают врага». – рассказал боец НМ ЛНР.
Ранее глава ЛНР Пасечник рассказала журналистам, что ВСУ пытается прорваться по всей границе республики.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Отец Фриске обвинил Шепелева в избиении онкобольной дочери
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Разведчики ЛНР рассказали, какую тактику используют ВСУ в попытках прорыва обороны
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности