Разведчики ЛНР рассказали, какую тактику используют ВСУ в попытках прорыва обороны

Разведчик 2 АК ЛНР с позывного «Сева» рассказал, какую тактику избрали ВСУ, после того, как уперлись в оборону подразделений Народной милиции.

По словам разведчика, ежедневно противник пытается прорваться малыми группами (ДРГ), но постоянно сталкивается с обороной НМ ЛНР.

«Каждый день ВСУ предпринимает попытки проникновения вглубь территории Донбасса как малыми группами до 5 человек, так и «тяжелыми». Наши бойцы успешно останавливают врага». – рассказал боец НМ ЛНР.

Ранее глава ЛНР Пасечник рассказала журналистам, что ВСУ пытается прорваться по всей границе республики.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 















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