Отец Фриске обвинил Шепелева в избиении онкобольной дочери

Отец покойной исполнительницы Жанны Фриске Владимир утверждает, что Дмитрий Шепелев бил певицу, когда та была уже больна.

Отец скончавшейся от рака головного мозга исполнительницы Жанны Фриске Владимир в интервью Алене Жигаловой рассказал, что ведущий телевидения Дмитрий Шепелев поднимал руку на смертельно больную Жанну Фриске. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Фриске вспоминает: "Он грубо с ней разговаривал, а на камеру улыбался. Он унижал ее. Наташа, моя дочка, рассказала, что он поднимал на нее руку".

Отец артистки негодует: "Она не могла сопротивляться. Он пихнул ее. Она упала на кровать".

Характер бывшего зятя родитель описывает следующим образом: "Он никогда правду не говорил…улыбается, а за пазухой держит".

Жанна Фриске ушла из жизни 7 лет назад после тяжелой борьбы с недугом.