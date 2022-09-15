Отец Фриске обвинил Шепелева в избиении онкобольной дочери
Отец покойной исполнительницы Жанны Фриске Владимир утверждает, что Дмитрий Шепелев бил певицу, когда та была уже больна.
Отец скончавшейся от рака головного мозга исполнительницы Жанны Фриске Владимир в интервью Алене Жигаловой рассказал, что ведущий телевидения Дмитрий Шепелев поднимал руку на смертельно больную Жанну Фриске. Об этом сообщает "Телепрограмма".
Фриске вспоминает: "Он грубо с ней разговаривал, а на камеру улыбался. Он унижал ее. Наташа, моя дочка, рассказала, что он поднимал на нее руку".
Отец артистки негодует: "Она не могла сопротивляться. Он пихнул ее. Она упала на кровать".
Характер бывшего зятя родитель описывает следующим образом: "Он никогда правду не говорил…улыбается, а за пазухой держит".
Жанна Фриске ушла из жизни 7 лет назад после тяжелой борьбы с недугом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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