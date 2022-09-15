Эксперт-диетолог рассказал о том, что нарезанный хлеб портится гораздо быстрее цельного

При нарезке возрастает площадь доступных поверхностей для плесени, к тому же ломтики покрывают консервантами.

Стремительный темп жизни вынуждает людей экономить время, в том числе - за счет покупки удобно расфасованных продуктов. Например, уже порезанного хлеба.

Впрочем, есть и противники нарезных буханок, которые предпочтение отдают целым батонам. Есть ли отличие у этих вариантов?

Как утверждают эксперты, нарезанные батоны в последнее время становятся хитом продаж. Аккуратные куски прямо на заводе упаковывают в полиэтиленовые пакеты, что заметно упрощает их хранение и создает удобства для покупателей.

Но, как отмечают диетологи, такой продукт может быть и небезопасен.

Дело в том, что кусковой хлеб портится намного быстрее, потому при нарезке возрастает площадь доступных поверхностей для плесени. Кроме того, ломтики покрывают консервантами - на основе аскорбиновой кислоты и этилового спирта.

То есть, при наличии выбора лучше все-таки отдать предпочтение цельном ухлебу.

Учитывая, что за последние десятилетия процесс выпечки хлеба значительно изменился, и туда сегодня добавляют разрыхлители, маргарин и иные химические ингредиенты, врачи-диетологи также не советуют сушить сухари из старого батона, как когда-то это делали наши бабушки