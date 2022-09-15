Отец Фриске назвал имена звёзд, которые не пожалели денег на лечение певицы
Владимир Фриске вспомнил имена артистов, которые пытались помочь выздороветь смертельно больной Жанне, переводя на её счёт деньги на лечение.
Отец ушедшей в 2015 году из жизни известной исполнительницы Жанны Фриске Владимир перечислил имена артистов, пожертвовавших в свое время средства на лечение смертельно больной коллеги по сцене.
Певец Григорий Лепс одним из первых откликнулся на беду артистки, объявив о сборе средств. Такой шаг исполнитель предпринял после того, как побывал в больнице.
Владимир рассказал об артистах, которые помогали средствами в тяжёлый период в эфире Ютуб-шоу "Алёна, блин!": "Я знаю, что очень много денег Лолита прислала, Коля Басков".
Жанна Фриске на протяжении нескольких лет боролась с агрессивной формой рака головного мозга, но недуг оказался сильнее. Летом 2015 года любимой многими россиянами артистки не стало.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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