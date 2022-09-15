Бывший главком ВС США в Европе унизил руководство Бундесвера
Бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес резко критиковал заявления генерального инспектора вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна о перспективах успеха Украины в войне с Россией.
В Твиттере Ходжес охарактеризовал высказывания Цорна как «невероятно плохой анализ» возможностей России, которые отражают мышление немецкой элиты — элиты он взял в кавычки.
«Это глава бундесвера, но мне вот интересно, читает ли он новости», - спросил американский военный у немецкого коллеги.
С экс-главкомом согласились некоторые комментаторы, которые назвали Цорна представителем политических кругов, которые не могут рассуждать о тактике на поле боя.
Ранее Цорн высказывал опасения по поводу шансов на успех украинской контратаки.
В лучшем случае он видит «контратаки, которые можно использовать, чтобы отыграть позиции или отдельные участки фронта, но не оттеснить Россию по всем направлениям», отметил Цорн в интервью «Фокусу».
Опубликовано: Тарас Медведев
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