Леонид Якубович побывал во всех «горячих» точках, о чем расскажет передача «Сегодня вечером»

Популярный телеведущий Леонид Якубович станет гостем Николая Цискаридзе в студии передачи «Сегодня вечером» в субботу.

Кроме того, что Якубович в стиле передачи проявит свои неизвестные таланты, он еще и расскажет о некоторых неизвестных страницах своей жизни.

Как уже стало известно разговор пойдет в том числе и о поддержке, которую популярный шоумен оказывал и продолжает оказывать российским военным.

Якубович расскажет в передаче, свои истории посещения «горячих» точек на планете, где наши солдаты несли службу.