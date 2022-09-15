Леонид Якубович побывал во всех «горячих» точках, о чем расскажет передача «Сегодня вечером»
Популярный телеведущий Леонид Якубович станет гостем Николая Цискаридзе в студии передачи «Сегодня вечером» в субботу.
Кроме того, что Якубович в стиле передачи проявит свои неизвестные таланты, он еще и расскажет о некоторых неизвестных страницах своей жизни.
Как уже стало известно разговор пойдет в том числе и о поддержке, которую популярный шоумен оказывал и продолжает оказывать российским военным.
Якубович расскажет в передаче, свои истории посещения «горячих» точек на планете, где наши солдаты несли службу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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