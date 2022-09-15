G7 стремится ограничить средства, доступные Москве для финансирования спецоперации

Министры торговли G7 пообещали в четверг, 15 сентября, «усилить меры» по оказанию давления на Россию, чтобы ограничить средства, доступные Москве для финансирования войны в Украине.

«Мы также будем поддерживать и расширять наши скоординированные усилия, чтобы предотвратить получение Россией выгоды от ее незаконной агрессии и уменьшить ее способность продолжать войну», — говорится в заявлении после встречи в замке Нойхарденберг в Германии.

Россия неоднократно указывала на необходимость снятия ограничений на торговлю стратегической продукцией как, удобрения и зерно.

Все инициативы на этот счет блокируются, к тому же Запад стремится ввести потолок цен на энергоносители, который по оценке международных экспертов еще больше подстегнет спекулятивные цены на рынке.