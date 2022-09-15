Премьер-министр Швеции Андерссон лишилась народной поддержки и подала в отставку
После поражения на парламентских выборах от консервативной партии и потери поддержки народа Швеции, премьер-министр страны Магдалена Андерссон подала в отставку.
Согласно результатам парламентских выборов Швеции, консервативная оппозиционная партия одержала победу с небольшим перевесом. Таким образом, Магдалена Андерссон перестала быть представителем страны и законным премьер-министром.
Социал-демократическая рабочая партия Магдалены Андерссон получила немногим больше 30% голосов, однако этого не хватило, чтобы преодолеть левоцентристов — она уступила «три кресла» в право-консервативной оппозиции по числу законодательных мандатов в законодательном органе.
Аналитики считают, что Магдалена Андерссон потерла поддержку общества из-за своей политической линии. Она была инициатором рассмотрения вступления Швеции в НАТО, а кроме того, на период ее управления страной пришлось два кризиса.
Магдалена Андерссон была утверждена первой в истории Швеции женщиной премьер-министром 24 ноября 2021 года. Против выступили 174 депутата при необходимых для провала 175. Тем не менее, менее чем через год ей пришлось подать в отставку.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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