В МХТ Чехова сообщили, что Верник заболел коронавирусом
Заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Вадим Верник заразился коронавирусной инфекцией. В театре подтвердили эти сведения.
В сети появилась информация о том, что заместителя худрука МХТ имени А. П. Чехова Вадима Верника госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
Позднее сведения о госпитализации Верника опроверг его сотрудник Айрат Тухватуллин: "Он находится дома, ковид протекает в легкой форме".
Брат Вадима Верника актер Игорь Верник назвал о попадании близкого родственника в больницу полным бредом.
В июле прошлого года сообщалось о госпитализации Игоря Верника из-за проблем с сердцем. Его брат Вадим опроверг информацию, заявив, что с актёром все в порядке.
Напомним, что пост заместителя художественного руководителя в театре Вадим Верник получил в 2019 году.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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