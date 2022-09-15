В МХТ Чехова сообщили, что Верник заболел коронавирусом

Братья Верники, Вадим - справа.

Братья Верники, Вадим - справа.

Заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Вадим Верник заразился коронавирусной инфекцией. В театре подтвердили эти сведения.

В сети появилась информация о том, что заместителя худрука МХТ имени А. П. Чехова Вадима Верника госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

Позднее сведения о госпитализации Верника опроверг его сотрудник Айрат Тухватуллин: "Он находится дома, ковид протекает в легкой форме".

Брат Вадима Верника актер Игорь Верник назвал о попадании близкого родственника в больницу полным бредом.

В июле прошлого года сообщалось о госпитализации Игоря Верника из-за проблем с сердцем. Его брат Вадим опроверг информацию, заявив, что с актёром все в порядке.

Напомним, что пост заместителя художественного руководителя в театре Вадим Верник получил в 2019 году.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 















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