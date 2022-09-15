Вячеслав Гладков: Белгород подвергся новым обстрелам со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова начали обстрел региона. В частности, речь идет о селе Красный Хутор Белгородского района.

В своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), 15 сентября 2022 года, снова начали обстрел региона.

В частности, речь идет о населенном пункте Красный Хутор, который расположен в Белгородском районе. Глава поселения сообщил о новых разрушениях в 14 домовладениях, однако пострадавших и жертв среди населения нет.

Вячеслав Гладков напомнил, что жители улиц, которые проходят вдоль границы с Украиной, были отселены в безопасные места еще вчера. Губернатор попросил не терять бдительности и напомнил о возможности эвакуации в случае необходимости.

Об обстреле со стороны ВСУ поселка Красный Хутор сообщалось также вчера, 14 сентября 2022 года. Вячеслав Гладков заявил, что для жителей Белгородского района организован вывоз на безопасное расстояние.