Вячеслав Гладков: Белгород подвергся новым обстрелам со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова начали обстрел региона. В частности, речь идет о селе Красный Хутор Белгородского района.
В своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), 15 сентября 2022 года, снова начали обстрел региона.
В частности, речь идет о населенном пункте Красный Хутор, который расположен в Белгородском районе. Глава поселения сообщил о новых разрушениях в 14 домовладениях, однако пострадавших и жертв среди населения нет.
Вячеслав Гладков напомнил, что жители улиц, которые проходят вдоль границы с Украиной, были отселены в безопасные места еще вчера. Губернатор попросил не терять бдительности и напомнил о возможности эвакуации в случае необходимости.
Об обстреле со стороны ВСУ поселка Красный Хутор сообщалось также вчера, 14 сентября 2022 года. Вячеслав Гладков заявил, что для жителей Белгородского района организован вывоз на безопасное расстояние.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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