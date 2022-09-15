Фон дер Ляйен заявила в Киеве, что ЕС будет поддерживать Украину «сколько потребуется»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в этот четверг, 15 сентября, во время визита в Киев, что Евросоюз будет поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется.

Председатель ЕК сегодня утром прибыла в Киев, как обещала, чтобы обсудить темы интеграции в ЕС и экономики Украины.

В Киеве у нее были запланированы встречи с президентом Зеленским и премьер-министром Шмыгалем.