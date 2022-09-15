Зеленский заявил, что Украина хочет присоединиться к европейскому общему рынку
Владимир Зеленский провел в Киеве совместную пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Приоритетным вопросом для нас является интеграция Украины в общий рынок ЕС, поскольку мы находимся на пути к статусу члена ЕС», - сказал Президент Украины.
Украина намерена присоединиться к общему рынку Евросоюза, где товары, услуги и капиталы могут свободно перемещаться между странами, добавил украинский президент.
Опубликовано: Тарас Медведев
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