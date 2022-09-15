Зеленский заявил, что Украина хочет присоединиться к европейскому общему рынку

Владимир Зеленский провел в Киеве совместную пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Приоритетным вопросом для нас является интеграция Украины в общий рынок ЕС, поскольку мы находимся на пути к статусу члена ЕС», - сказал Президент Украины.

Украина намерена присоединиться к общему рынку Евросоюза, где товары, услуги и капиталы могут свободно перемещаться между странами, добавил украинский президент.