Аксенов поддержал инициативу Кадырова и Крым готовит два батальона на СВО
Республика Крым готовит два батальона добровольцев для участия в СВО, заявил ее глава Сергей Аксенов.
Тем самым Крым присоединился к инициативе Чечни о самомобилизации, которую сегодня прокомментировал Рамзан Кадыров.
«Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки», - заявил Аксенов.
Отмечается, что призыв Кадырова нормально восприняли многие губернаторы, которые также имеют свои добровольческие подразделения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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