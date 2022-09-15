Аксенов поддержал инициативу Кадырова и Крым готовит два батальона на СВО

Республика Крым готовит два батальона добровольцев для участия в СВО, заявил ее глава Сергей Аксенов.

Тем самым Крым присоединился к инициативе Чечни о самомобилизации, которую сегодня прокомментировал Рамзан Кадыров.

«Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки», - заявил Аксенов.

Отмечается, что призыв Кадырова нормально восприняли многие губернаторы, которые также имеют свои добровольческие подразделения.