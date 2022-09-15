Экипаж полицейского вертолета поймал похитителей кабеля со строящейся в Берлине линии железной дороги
Экипаж вертолета федеральной полиции обнаружил двух подозреваемых в краже кабелей на ж/д путях в Каровер-Кройц во время разведывательного полета.
По данным федеральной полиции, с помощью различных инструментов, в том числе болторезов и топора, в четверг ночью они украли около 60 метров строительного силового кабеля со строительной площадки железной дороги на северо-востоке Берлина и погрузила их в свои трейлеры для перевозки.
Задержаны мужчины 30 и 33 лет. По его словам, мужчины были известны полиции за другие насильственные и имущественные преступления.
По словам пресс-секретаря, поскольку в последнее время там наблюдался рост преступности, за «Каровер Кройц» следили с воздуха.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Германия передаст Украине еще две РСЗО Mars II и десятки бронемашин
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Абрикос перед зимой надо утеплять, как это сделать - расскажут эксперты
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности