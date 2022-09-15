Экипаж полицейского вертолета поймал похитителей кабеля со строящейся в Берлине линии железной дороги

Экипаж вертолета федеральной полиции обнаружил двух подозреваемых в краже кабелей на ж/д путях в Каровер-Кройц во время разведывательного полета.

По данным федеральной полиции, с помощью различных инструментов, в том числе болторезов и топора, в четверг ночью они украли около 60 метров строительного силового кабеля со строительной площадки железной дороги на северо-востоке Берлина и погрузила их в свои трейлеры для перевозки.

Задержаны мужчины 30 и 33 лет. По его словам, мужчины были известны полиции за другие насильственные и имущественные преступления.

По словам пресс-секретаря, поскольку в последнее время там наблюдался рост преступности, за «Каровер Кройц» следили с воздуха.