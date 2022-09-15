Politico: Сенат США рассмотрит законопроект о признании России спонсором терроризма
Политическое издание Politico сообщает, что Сенат США находится на стадии рассмотрения законопроекта о включении России в список стран-спонсоров терроризма.
Инициатором законопроекта о признании России страной-спонсором терроризма выступили сенатор Ричард Блюменталь от демократической партии и Линдси Грэм от республиканской. В пояснительной записке они говорят, что хотели бы признать Россию спонсором терроризма, но без одобрения законопроекта не могут обойти «государственный департамент, которому принадлежит право выдавать такой статус».
Если законопроект одобрят после рассмотрения, это не будет означать автоматическое попадание России в список стран-спонсоров терроризма. Однако Сенат США получит право внести Россию в список без дополнительных согласований — в одностороннем порядке.
Отмечается, что авторы законопроекта не имеют широкой поддержке в Конгрессе США. Кроме того, против внесения России в список стран-спонсоров терроризма выступали представители Белого дома и администрации президента США Джо Байдена.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее предупреждала, что если Вашингтон пойдет на такой шаг и внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, об отношениях между двумя странами можно забыть навсегда.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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