В водохранилище в Верхнем Пфальце нашли винтажную Audi 100 Coupe S

Полиция ФРГ сообщила в четверг, что во время ремонта гидроэлектростанции в Теннесберге были сделаны гидролокационные снимки, которые помогли найти раритетный авто.

Сонарные устройства используют звуковые импульсы для обнаружения объектов под водой. Так при сканировании дна на одном из снимков был обнаружен хэтчбек.

Полицейские водолазы в итоге вытащили Audi 100 Coupe S. Следователи предполагают, что автомобиль долгое время пролежал на дне.

При осмотре обломков удалось расшифровать наклейку TÜV 1980-х годов и номерной знак.

По данным полиции, в период с 1968 по 1976 год было выпущено 30 000 экземпляров этой модели. Поскольку нельзя исключать, что транспортное средство связано с тяжким преступлением, полиция сейчас запрашивает информацию у населения.