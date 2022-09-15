В Гватемале 9 человек погибли и 20 получили ранения в давке после концерта

В городе Кецальтенанго, примерно в 200 км от столицы Гватемалы, тысячи людей пытались покинуть концерт, посвященный празднованию независимости страны, и были раздавлены толпой.

По словам спасателей, по меньшей мере девять человек погибли и еще 20 получили ранения рано утром в четверг в Гватемале в результате давки в конце концерта, посвященного празднованию независимости страны.

«Красный Крест Гватемалы и пожарные-добровольцы стабилизировали более 20 раненых, а девять погибли на месте во время массового мероприятия в городе Кецальтенанго», пишет организация в Твиттере.

По сообщениям местной прессы, жертвы были раздавлены, когда тысячи людей пытались покинуть район после окончания концерта. Трагедия произошла на открытой эспланаде во время Xelafer, традиционного мероприятия в Кесальтенанго, приуроченного к национальному празднику.

В этом году Гватемала возобновила массовые гуляния, чтобы отпраздновать независимость страны и остальной части Центральной Америки от Испании после двухлетней приостановки из-за пандемии Covid-19.