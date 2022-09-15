В немецкой провинции назревает великий энергетический бунт
В Восточной Германии растет недовольство энергетической политикой федерального правительства.
Центрами протеста являются малые города и сельские районы. Ситуация политически взрывоопасная, пишет сегодня dpa.
В начале нового года на рыночной площади городка Шнеберг в Рудных горах всегда открывается небольшой аттракцион: каток. Но в этом году все может закончиться.
«Мы не можем построить ледовый каток в феврале следующего года, потому что это не по карману, а также подаст неверный сигнал», — заявил мэр города Инго Зайферт.
Сейчас, когда цены на энергоносители стремительно растут, это было бы слишком дорого. А у коммунальщиков или спонсоров в настоящее время другие заботы - заботы об электричестве и газе, инфляция, нехватка рабочих рук.
Поэтому мэр Зайферт написал открытое письмо федеральному министру экономики Роберту Хабеку с просьбой не только давать обещания, но и обеспечивать доступную энергию.
Письмо подписали все члены городского совета, в том числе представители 80 компаний.
Опубликовано: Тарас Медведев
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