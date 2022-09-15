В немецкой провинции назревает великий энергетический бунт

В Восточной Германии растет недовольство энергетической политикой федерального правительства.

Центрами протеста являются малые города и сельские районы. Ситуация политически взрывоопасная, пишет сегодня dpa.

В начале нового года на рыночной площади городка Шнеберг в Рудных горах всегда открывается небольшой аттракцион: каток. Но в этом году все может закончиться.

«Мы не можем построить ледовый каток в феврале следующего года, потому что это не по карману, а также подаст неверный сигнал», — заявил мэр города Инго Зайферт.

Сейчас, когда цены на энергоносители стремительно растут, это было бы слишком дорого. А у коммунальщиков или спонсоров в настоящее время другие заботы - заботы об электричестве и газе, инфляция, нехватка рабочих рук.

Поэтому мэр Зайферт написал открытое письмо федеральному министру экономики Роберту Хабеку с просьбой не только давать обещания, но и обеспечивать доступную энергию.

Письмо подписали все члены городского совета, в том числе представители 80 компаний.