Россия и Китай проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Запорожской АЭС

МАГАТЭ своей резолюцией решило принудить Россию покинуть территорию Запорожской АЭС.

«МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую РФ покинуть Запорожскую АЭС», —сообщает Sky News.

Российское постпредство при ООН назвало это решение «антироссийским».

Дипломаты отметили, что в документе нет ни слова об обстрелах станции со стороны ВСУ.

Против резолюции проголосовали Россия и Китай, тем самым лишив ее законности.