Иран прикладывает большие усилия для содействия интересам России на Кавказе
Тегеран заинтересован в противостоянии в регионе интересам Анкары, влияние которой здесь все возрастает.
Иран осудил конфликт между Баку и Ереваном и дал понять, что поддержит Армению в противовес Турции, которая традиционно выступает на стороне Азербайджана.
Армяно-азербайджанский конфликт, по мнению иранской стороны, напрямую касается безопасности в регионе, в том числе и безопасности Ирана.
Тегеран убежден, что территориальная целостность Армении, как часть ее суверенитета должна сохраняться.
Похоже, что Тегеран готов отстаивать интересы Еревана, в том числе, и с оружием в руках.
Опубликовано: Тарас Медведев
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