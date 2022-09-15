Иран прикладывает большие усилия для содействия интересам России на Кавказе

Тегеран заинтересован в противостоянии в регионе интересам Анкары, влияние которой здесь все возрастает.

Иран осудил конфликт между Баку и Ереваном и дал понять, что поддержит Армению в противовес Турции, которая традиционно выступает на стороне Азербайджана.

Армяно-азербайджанский конфликт, по мнению иранской стороны, напрямую касается безопасности в регионе, в том числе и безопасности Ирана.

Тегеран убежден, что территориальная целостность Армении, как часть ее суверенитета должна сохраняться.

Похоже, что Тегеран готов отстаивать интересы Еревана, в том числе, и с оружием в руках.