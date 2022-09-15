Эксперты: Позиция Китая по резолюции МАГАТЭ о ЗАЭС показывает на сближение с Россией

Переговоры двух лидеров в Самарканде и риторика борьбы с однополярностью уже находят отношения в действиях сторон, отмечают эксперты.

Напомним, что Китай и Россия проголосовали против решения МАГАТЭ о выводе российских военных с территории Запорожской АЭС.

Этому предшествовала встреча на высшем уровне председателя Си и президента Путина на полях саммита ШОС в Самарканде.

На встрече стороны задекларировали свое желание бороться с однополярным миром и менять его в сторону демократического и справедливого мироздания.

Что касается требований МАГАТЭ отвести войска, то к работе станции они никакого отношения не имеют. А вот умалчивание того, что Украина нарушает все возможные международные нормы, когда наносит ракетные удары по станции говорит об одном – Гросси снова пляшет под дудку Запада.