Татьяна Веденеева считает, что для счастья необязательно выходить замуж

Татьяне Веденеевой, тете Тане из «Спокойной ночи, малыши», сейчас 69 лет. Она не замужем и считает, что институт брака изжил себя.

Веденеева работала не только телеведущей. Она успешно реализовалась в журналистике, играла в театре и кино, у нее есть свой бизнес.

В течение девяти лет Веденеева жила во Франции. Потом вернулась, стала играть в театре, и сейчас тоже выходит на сцену.

Первый брак Татьяны распался из-за пристрастия ее мужа к спиртному. У них с супругом родился сын Дмитрий.

Ему сейчас 39 лет, он живет в Англии. Дмитрий не женат, у него нет детей. Все свое время он посвящает работе и общению с мамой.

Вторым супругом Веденеевой был бизнесмен Юрий Бегалов, который ушел от нее к молодой женщине.

Больше Татьяна замуж не выходила. Она рассказывает, что ею интересуются молодые мужчины, но она считает их охотниками за богатством.

Веденеева состоятельная женщина, владелица квартиры в Риге и дома во Франции на Лазурном берегу, который подарил на прощание второй муж.

По ее мнению, чтобы быть счастливой, необязательно выходить замуж. Она считает, что институт брака утратил свою актуальность.