Самый тяжелый мужчина на планете был женат и вел насыщенную жизнь

Джон Миннок из США стал самым тяжелым мужчиной в мире, но это не помешало ему жениться и воспитать наследников.

Джон родился в 1941 году. В 12 лет он уже весил 133 кг, а к 22 годам его вес увеличился до 180 кг. В 25 лет мужчина весил 317 кг, в 35 – 442 кг.

По мнению врачей, причиной такого набора веса были гормональные нарушения. Свою роль сыграло и увлечение калорийной пищей.

К 37 годам Джон весил 635 кг, тогда он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Но значительная масса тела спровоцировала дыхательную и сердечную недостаточность.

Для госпитализации мужчины сделали специальные носилки и привлекли десятерых санитаров.

Джон прошел курс лечения, сбросил 200 кг, а потом вернулся к обычному режиму питания и стал набирать по 20 кг в месяц. Он умер в госпитале в 1983 году и весил тогда 362 кг.

В 1978 году Джон женился на девушке по имени Жаннетт, она весила 49 кг. В семье родилось двое детей, ни один из которых не унаследовал заболевание отца.

Жаннетт поддерживала мужа в диетах и лечении, в семье работала только она. До сих пор Джон остается самым тяжелым человеком на планете.