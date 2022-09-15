Столтенберг: запасы вооружения в НАТО снизились из-за поставок оружия Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что запасы арсенала Североатлантического альянса снизились из-за поставок оружия Украине.
15 сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала CNN признал факт того, что запасы вооружения Североатлантического альянса значительно снизились из-за оказания военной помощи киевскому режиму.
Столтеберг заявил, что учитывая то, что ресурсы альянса находятся на критически низком уровне, в настоящее время первоочередной задачей НАТО является восстановление утраченных запасов снаряжения и оружия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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