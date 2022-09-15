Президент Лукашенко в тюбетейке, восточные тонкости саммита ШОС

Как рассказал и показал телеграм-канал «Пул Первого» президенту Беларуси на саммите в Самарканде, сегодня досталось много впечатлений.

Александр Лукашенко выказал свое восхищение тем, как преобразился Узбекистан со времени его последнего визита в эту некогда советскую республику. При этом президент Беларуси от души похвалил нынешнего лидера среднеазиатской республики Мирзиеева за это преображение.

Вечером в древней столице государства Тимуридов и первой столице Узбекистана для гостей саммита была устроена экскурсия по древнему городу.

А в заключение насыщенной программы первого дня саммита ШОС в восточное небо раскрасили яркие звезды фейерверка в честь гостей, лидеров государств, принявших участие в историческом форуме на исторической земле.