Президент Лукашенко в тюбетейке, восточные тонкости саммита ШОС
Как рассказал и показал телеграм-канал «Пул Первого» президенту Беларуси на саммите в Самарканде, сегодня досталось много впечатлений.
Александр Лукашенко выказал свое восхищение тем, как преобразился Узбекистан со времени его последнего визита в эту некогда советскую республику. При этом президент Беларуси от души похвалил нынешнего лидера среднеазиатской республики Мирзиеева за это преображение.
Вечером в древней столице государства Тимуридов и первой столице Узбекистана для гостей саммита была устроена экскурсия по древнему городу.
А в заключение насыщенной программы первого дня саммита ШОС в восточное небо раскрасили яркие звезды фейерверка в честь гостей, лидеров государств, принявших участие в историческом форуме на исторической земле.
Опубликовано: Тарас Медведев
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